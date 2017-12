Steinen Unterkünfte für Taizé-Treff

Steinen (ilz). Für die Jugendlichen, die vom 28. Dezember bis zum 1. Januar in Basel am europäischen Jugendtreffen Taizé-Basel teilnehmen, werden von den Organisatoren noch Unterkünfte gesucht. Peter Meyer von Taizé-Basel nutzte die jüngste Sitzung des Gemeinderats, um bei Privatpersonen und Institutionen darum zu bitten, den Jugendlichen ein Schlafplatz zur Verfügung zu stellen. In Frage kämen auch Gemeinschaftsunterkunfte, so Meyer, wie etwa ein Gemeindesaal, ein Kindergarten, ein leer stehendes Pfarrhaus oder eine derzeit ungenutzte Wohnung. Besonders freuen würde es Meyer, wenn ein solches Quartier für eine Helfergruppe schon ab dem 26. Dezember gefunden werden könnte. Ziel sei es, in Steinen Übernachtungsmöglichkeiten für insgesamt 200 Jugendliche zu finden. Für 150 habe man bereits eine Unterkunft gefunden. Wer passende Räumlichkeiten hat, kann sich bei Peter Meyer (E-Mail: phmey@web.de) melden.