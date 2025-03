Steinen: Vergisst die Politik die Senioren?

Stefan Mohr sprach von großen Strukturproblemen in Steinen. Er sagte: „Was wir in Steinen anbieten, ist wegen des fehlenden ÖPNV meistens nicht zugänglich für die Bewohner der Ortsteile.“ Die müssten sich oftmals selbst organisieren. Wichtig findet Mohr, dass sich Senioren ehrenamtlich in Vereine einbringen könnten, da hier massive Nachwuchsprobleme vorliegen.

Anträge lagen vor

Rudi Steck von der SPD erinnerte an Anträge seiner Fraktion. So wurden 2016 Anträge im Pflegerischen Bereich, wie dezentrale, niederschwellige oder häusliche Betreuung gestellt. Ferner lagen bereits damals Anträge für den Bürgerbus, die Nachbarschaftshilfe, den Bau von Mehrgenerationenhäusern und der Sozialstation vor. „Diese Themen sind heute immer noch aktuell“. Viele Dinge, wie die Einrichtung des Mühlehofs, wurden abgearbeitet. Weitere Schritte wurden gegangen, auch in Sachen Bürgerbus.

Einige Besucher stellten Fragen an die Gemeinderäte. Adelheid Lenz vom „Verein Lebenswert“ aus Höllstein plädierte dringend für die Einrichtung eines senioren- und behindertengerechten Bürgerbusses. Ernst Rihm vom Seniorenrat sprach von ehrenamtlich Tätigen, die als „Vorreiter bei sozialen Entwicklungen“ notwendig seien. Endenburgs ehemalige Ortsvorsteherin Gudrun Seliger meinte, dass ihr Ort vom ÖVNP völlig abgehängt sei. Seliger will Synergie-Effekte bei der Schaffung von generationenübergreifenden Bürger-Nachmittagen in den Ortsteilen schaffen.