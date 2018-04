Steinen Verkauf spült Geld in die Kasse

Steinen (jab). „Besser als erwartet, aber kein Grund zur Euphorie“: Mit diesen Worten fasste Rechnungsamtsleitern Christine Höhner die Jahresrechnungen 2014 und 2015 zusammen, die sie am Dienstag im Gemeinderat vorstellte.

Waren als ordentliches Ergebnis für 2014 magere 100 000 Euro eingeplant, liegt es nun bei 1,15 Millionen Euro. 2015 rechnete die Gemeinde mit einem Minus von gut 900 000 Euro; tatsächlich kam man mit einem Defizit von knapp 300 000 Euro davon. Zusätzlich gab es in jenem Jahr ein Sonderergebnis von 2,1 Millionen Euro. Verantwortlich dafür waren vor allem die Grundstücksverkäufe „In den Bergen“

Die guten Ergebnisse sind einerseits den positiven Entwicklungen bei den Einnahmen zu verdanken: Die Gemeinde profitiert hier von guter Wirtschaftslage und hohen Steuereinnahmen des Bundes, die sich über die Zuweisungen auch in den kommunalen Kassen wiederfinden. Andererseits hat die Gemeinde in beiden Jahren wesentlich weniger ausgegeben als geplant. Das nun aber ist keineswegs uneingeschränkt positiv, schließlich sind mit Ausgaben auch Investitionen wie eine Sporthallensanierung, eine neue Wasserleitung oder die Erschließung eines neuen Baugebietes gemeint. Nicht-Ausgaben sind in diesem Fall also schlicht nicht verwirklichte Pläne.

„Der Haushaltsplan ist das, was man eigentlich will. Die Jahresrechnung zeigt, was wirklich ist“, erklärte Kassenchefin Höhner. Und da klaffen Welten: Wirklich Großes hatte sich die Gemeinde im Jahr 2014 vorgenommen, als Investitionen über 13 Millionen Euro geplant waren. Tatsächlich kamen „nur“ knapp fünf Millionen zusammen. Für 2015 waren Maßnahmen von gut zehn Millionen Euro geplant; nur knapp die Hälfte (4,6 Millionen Euro) wurde umgesetzt.

Die Gründe dafür sind vielfältig: Planänderungen oder langwierige Genehmigungsverfahren etwa können zu Verzögerungen führen. Vor allem aber kommen die Sachbearbeiter im Rathaus bei der Umsetzung schlicht nicht hinterher. „Wir müssen daran arbeiten, den Haushaltsplan an die Leistungsfähigkeit der Verwaltung anzupassen“, mahnte Höhner. Als grobe Hausnummer nannte sie angesichts der Erfahrungen aus den letzten Jahren einen Investitionsrahmen von etwa fünf Millionen Euro: „Mehr passiert in einem Jahr eigentlich nicht.“

Die Idee, Bauprojekte innerhalb von zwei Jahren abzuwickeln, „hat sich als völlig unrealistisch“ erwiesen, stellte Höhner klar und nannte als Beispiel die Sporthalle. Diese sollte eigentlich in den Jahren 2014 und 2015 saniert werden; tatsächlich wurde erst Ende 2017 mit den Arbeiten begonnen.

Auch für ihren eigenen Zuständigkeitsbereich notierte Höhner einen ständig wachsenden Aufgabenberg – etwa durch Baukostencontrolling oder Zuschussanträge –, ohne dass neues Personal eingestellt würde. Dadurch könne die Kämmerei ihre eigentlichen Kernaufgaben nicht fristgerecht erledigen. „Ich warne davor, weitere Sonderaufgaben auf uns zu übertragen“, wurde die Amtschefin deutlich.

Die guten Ergebnisse aus den Jahren 2014 und 2015 geben nun die Möglichkeit, die Rücklagen ein wenig aufzupolstern. Erfreulich sei das, jedoch angesichts der Erfahrungswerte („auf ein Hoch folgt meist ein Tief“) kein Grund zur Euphorie, so Höhner. Die drohte im Gemeinderat denn auch gar nicht aufzukommen. Norbert Götz (CDU) mahnte, das gesparte Geld als Reserve für schlechte Zeiten anzulegen. „Die kommen sicher: Steinen wird nie eine reiche Gemeinde werden.“ Ulrike Mölbert (Gemeinschaft) beleuchtete kritisch die Gründe für die guten Ergebnisse: Zum einen verkaufe die Gemeinde ihr Tafelsilber (Grundstücke). Zum anderen wurden Investitionen verschoben, die sich dadurch aber nicht erledigt hätten: „Da steht noch richtig Teures auf der Agenda.“

Auch Rudolf Steck (SPD) mahnte zur Vorsicht und regte an, die mittelfristige Finanzplanung nochmals unter die Lupe zu nehmen. Trotz der angesagten Sparsamkeit dürfte sich die Gemeinde aber nicht allein auf die Pflichtaufgaben beschränken, sondern müsse sich auch Projekten zuwenden, „die die Gemeinde nach vorn bringen.“