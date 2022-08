Steinen Verlängert sich die Badesaison?

Ein Manko sind in diesem Sommer die Wespen. Es gebe wesentlich mehr Stiche als in den Jahren zuvor. Bis jetzt sei es aber nur einmal zu einer allergischen Reaktion im Freibad gekommen. Die Firma Badewasser Service hat ihren Sitz in der Ortenau. Sie betreibt im Dreiländereck neben dem Steinener noch das Freibad in Schwörstadt. Ob noch weitere dazu kommen? Es gebe derzeit Gespräche, aber Genaueres wolle er nicht sagen, antwortete Rieger. Über Steinen sagt er, dass seine Firma und Mitarbeiter dort mit offenen Armen empfangen wurden.

Weitere Pläne für die Zukunft

Und über das Gesprächsthema im Rat, dass man überlegen müsse, ob sich die klamme Gemeinde überhaupt ein Freibad leisten könne? So ein großes Verlustgeschäft müsse ein Freibad – und gerade das in Steinen – nicht sein. Das hänge insbesondere vom Management ab. Für die Zukunft plant Rieger auf jeden Fall schon mal weiter. Mit dem Schwimmbadverein werde derzeit geplant, was am Kinderbecken gemacht werden muss.

Auch ist die Rede von der Anschaffung eines Schwallwasserbeckens. Aktuell läuft das Wasser, das in die umlaufende Rinne schwappt, direkt in die Filteranlage. Besser für das Wasser sei es aber, vorher in einem Becken zur Ruhe zu kommen. Das führe letztlich dazu, dass das Wasser wärmer ist.

Und über eine Übernahme der Solaranlage neben dem Freibad werde ebenfalls nachgedacht. Der Strom soll dann unter anderem für einen CO2-freien Betrieb eingesetzt werden.