Ein 26-jähriger Mann soll am Samstag gegen 12.10 Uhr von einer 17-jährigen vermeintlichen Spendensammlerin und einem 20-jährigen vermeintlichen Spendensammler bespuckt und geschlagen worden sein. Das mutmaßliche Opfer hielt sich auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Gewerbestraße auf und brachte gerade den Einkaufwagen zurück, als er von der 17-Jährigen angesprochen und gefragt wurde, ob er sich auf ihre Spendenliste eintragen wolle. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung habe die 17-Jährige den 26-Jährigen angespuckt, teilt die Polizei mit. Danach soll sich ein weiterer 20-jähriger Bekannter der 17-Jährigen in den Disput eingemischt haben und den 26-Jährigen ebenfalls bespuckt haben. Danach sollen die beiden vermeintlichen Spendensammler gemeinsam auf den 26-Jährigen eingeschlagen haben, woraufhin dieser beide von sich wegschubste. Der 20-Jährige begab sich kurzerhand an seinen Wagen, entnahm aus diesem einen Radkreuzschlüssel und schlug damit auf die Windschutzscheibe des Autos der Lebensgefährtin des 26-Jährigen ein. Die Windschutzscheibe wurde hierdurch gänzlich zerstört. Auch habe der 20-Jährige eine Glasflasche aus seinem Wagen geholt und diese dem 26-Jährigen auf den Rücken geworfen. Der 26-Jährige und die 17-Jährige wurden leicht verletzt. Nach Aufnahme des Falls wurden die 17-Jährige und der 20-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.