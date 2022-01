Steinen „Verwaltung ist auf Höhe der Zeit“

Steinen (chs). „Vieles konnte vorangebracht werden“, sagte Bürgermeister Braun. Ein neues Viertel für Wohn- und Gewerbeflächen in Steinen konnte auf den Weg gebracht werden, der Bau des Nahwärmenetzes in Höllstein wurde begonnen, und der Breitbandausbau in Hüsingen, Endenburg, Schlächtenhaus und Weitenau wurde fertiggestellt. Wichtig war für Braun auch die Aufnahme des Sanierungsgebietes „Brückenschlag Steinen-Höllstein“ in das städtebauliche Förderprogramm des Landes. „Durch die Aufnahme in dieses Programm“, so der Bürgermeister, „können weitere Planungen wie die Sanierung des Rathauses, die Freibadsanierung, der Brückenschlag Steinen – Höllstein und vieles mehr überhaupt erst ermöglicht werden.“ Einen „erheblichen Mehrwert“ erfuhr das Zentrum durch die Ansiedlung der Sparkasse auf dem Cornimont-Platz und die Neugestaltung von Hieber-Markt, Bäckerei und Blumengeschäft.

„Auch die Verwaltung ist auf Höhe der Zeit“, betonte Braun. Das Team des Gemeindevollzugsdienstes wurde verstärkt, eine Digitalisierungsbeauftragte mit der Modernisierung der Verwaltung betraut, eine Anlaufstelle für bedürftige Senioren geschaffen und der Fuhrpark des Werkhofes fahrzeugtechnisch ertüchtigt.