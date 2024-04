Steinen: VHS-Vortrag zum Umgang mit Ängsten

Bedrohliche Nachrichten

Richard Alf, Psychotherapeut und Heilpraktiker aus Freiburg, ging in der gut gefüllten Grundschulaula der Frage nach, was all die bestürzenden und bedrohlichen Nachrichten mit uns machen, die uns täglich erreichen. Klima, Krieg, Naturkatastrophen, Pandemie, Radikalisierung in der Politik im In- und Ausland - können wir da noch ruhig schlafen? Sehen wir unser privates Glück bedroht? Machen wir uns Sorgen um die ganze Welt?

Psychische Störungen

Alf belegt eindrücklich mit Grafiken, dass bei 17-20 Prozent der jungen Menschen bereits jetzt psychische Störungen auftreten, dass 84 Prozent einer Gruppe von 10000 Leuten zwischen 16 und 25 Jahren besorgt sind über die Klimaveränderungen (in Abstufungen von „extrem“ besorgt bis „besorgt“) und 75 Prozent stimmen der Äußerung „die Zukunft ist beängstigend“ zu.