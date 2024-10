Steinen: Viel Kultur

Bis 18 Jahren frei

Sozusagen die Ouvertüre bildet ein Konzert des Trio Timbre am 17. November im Meret-Oppenheim-Schulzentrum mit romantischer und zeitgenössischer Musik aus fünf Ländern. Es folgt am 1. Dezember eine Darbietung des Saxofon-Quartetts in der Margarethenkirche Höllstein. Am 19. Januar will das Trio Étincelle wiederum im Schulzentrum für einen schönen Abend sorgen, am 16. Februar gibt es ebenfalls im Schulzentrum einen romantischen Liederabend unter dem Titel „Liebeserklärungen“, und am 23. März beschließt das Duo Dô die Zeit befragend die saisonale Konzertreihe.

Musiklehrer machen mit

Das verbindende Element aller fünf Konzerte besteht darin, dass jeweils Musiklehrer der Musikschule daran teilnehmen, die in renommierten Jazz- und Klassikorchestern mitspielen. Das Februar-Konzert wird sogar nur von an der Musikschule tätigen Lehrkräften bestritten, darunter Peter Geisler auf einer historischen Klarinette aus dem Jahr 1840.

Konzertbeginn ist jeweils um 17 Uhr, der Einlass erfolgt ab 16.30 Uhr. Konzertkarten gibt es sowohl an der Abendkasse als auch im Vorverkauf im Büro der Musikschule sowie bei Optik Turski in Steinen. Daneben offeriert „Kunst & Kultur“ erneut eine im 2023 eingeführte übertragbare Klassik-Saison-Karte zum ermäßigten Preis.