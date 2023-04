Steinen Viel los im Repair-Café

Oft fehlen Ersatzteile

Es komme immer wieder vor, dass er etwas vor Ort nicht reparieren kann. Sonst nehme er solche Fälle mit nach Hause, wo er ganz andere Möglichkeiten und Werkzeug habe. Hier hänge der Erfolg aber, erläutert Hugenschmidt, am Schaltplan, so komplex sei die Platinen-Architektur. Pangerl und der Reparateur tauschen noch die Kontaktdaten aus. Vielleicht wird er ja noch zu Hause fündig und würde sich bei ihr melden. „Und was bekommen Sie?“, fragt Pangerl. „Nichts“, antwortet Hugenschmidt. Aber das Café freue sich über eine Spende. Sie verabschieden sich. „Nächster!“

Am Tisch neben Hugenschmidt arbeitet Craig Boulton mit dem Schwerpunkt auf den mechanischen Komponenten, insbesondere bei Fahrrädern: Beim Staubsaugerroboter wird es wohl die Batterie sein, die ausgetauscht werden muss. Nicht ganz einfach, denn der Hersteller habe online dafür keine Anleitung zum Hochladen. Die Bremsen am Fahrrad eines Herrn wiederum kann er nicht ohne die benötigten Ersatzteile reparieren, das Problem erkennt er aber direkt. „Keine große Arbeit, das lässt sich schon regeln“, sagt Boulton. Er bittet den Mann, im Baumarkt ein Bremskabel zu kaufen. Es richtig zu installieren, sei ihm zufolge kein Problem. „Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft“, bemerkt Boulton nebenbei. „Alles kann man nicht reparieren, aber einiges.“

Als nächstes Stück landet der Eierkocher bei ihm auf dem Tisch. Doch auch hier fehlen die produktspezifischen Ersatzteile.