Steinen Viele schöne Konzerte beschert

Begleitet von Susanne Hegen am Klavier, Christian Strütt (Bass), Emanuel Schwald (Trompete) und dem Djembala-Duo Helga Trinler und Marianne Plätschert boten die Damen Medleys, mit denen sie ihre Erfolge unter anderem beim Regio-Frauentreffen in Wutöschingen, bei der 25-Jahr-Feier im Jahr 2002, beim „Sing und swing“-Spektakel mit den Pepperhouse Stompers 2003, beim Konzert mit den Zaubervögeln der Grundschule Höllstein 2007 oder beim ABBA-Festival 2003 feierten. In ihrem Rückblick fühlten sie sich mal „Wie im Himmel...“, dann wieder „…so auf Erden“, sie erinnerten an einen großartigen Auftritt mit Uli Führe und gaben sich unter der Überschrift „In die Bärg bin i gern“ humorvoll-kämpferisch bei einem Wettstreit zwischen Sängerinnen aus der Schweiz und aus Österreich, dessen Ausgang das Publikum entscheiden sollte. Das Votum nahm ihm dann Bürgermeister Gunther Braun ab, als er Ines Kiefer zum Abschied ein Geschenk der Gemeinde überreichte und salomonisch bestimmte: „Weder die Schweiz noch Österreich hat gewonnen. Der Sieger an diesem Abend ist der Frauenchor zusammen mit Ines Kiefer.“ Standing Ovation an die Adresse der scheidenden Dirigentin signalisierten uneingeschränkt Zustimmung. Blieb eigentlich nur noch die bis dahin unbeantwortete Frage nach dem Grund, aufzuhören. Manuela Plattner blieb auch da ein Schlusswort nicht schuldig: „Ines Kiefer ist nach 20 Jahren einfach müde. Aber sie hat fest vor, im Frauenchor Steinen, in dem sie als aktive Sängerin seit dessen Gründung aktiv singt, auch in Zukunft als Sängerin mitzuwirken.“ Bei der Frage aber, ob die Nachfolge bereits geregelt ist, musste auch die Vorsitzende passen. Die Suche sei in Gang, Gespräche wurden geführt. Aber es ist nicht ganz einfach, jemand zu finden, der oder die in Ines Kiefers große Fußstapfen passt.