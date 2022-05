Steinen Virtuelle Poststelle selten im Einsatz

Über die virtuelle Poststelle lassen sich laut Internetseite unmittelbar und ohne weitere Infrastruktur verschlüsselt – und damit laut Gemeinde sicher – Anträge senden. Auch sensible Daten können auf diesem Weg an die Ansprechpartner in der Verwaltung übertragen und diese Daten vor unberechtigtem Einblick geschützt werden.

Sinnvoll wäre eine Registrierung für das Postfach, wenn man häufiger online Anträge bei der Gemeinde stellen will. Das Postfach ist für die Nutzer kostenlos. Auf diesem sicheren Weg gehen auch wieder die Antworten der Verwaltung ein. Darüber wird man dann per E-Mail benachrichtigt.

Das Postfach kann auch bei vielen weiteren öffentlichen Verwaltungen in Baden-Württemberg nützlich sein. Da die persönlichen Daten bereits hinterlegt sind, muss man sie nicht erneut eingeben.

Die meisten kennen ihre Ansprechpartner

Und warum wird das so Postfach in Steinen so selten genutzt? Wahrscheinlich weil man seine Ansprechpartner in der Gemeinde schon gut kennt, wenn man oft mit der Gemeindeverwaltung zu tun hat, vermutet Bürgermeister Braun. Da mache es wenig Sinn, Unterlagen über das virtuelle Postfach zu senden.