Steinen Virtueller Gang durchs Kulturdenkmal

Auch das Vogtshaus blieb vom Starkregen und Hagel am 29. Juni nicht verschont. Wasser drang vom Dachgeschoss bis in das erste Obergeschoss. Die Mieter handelten schnell und umsichtig und trockneten die betroffenen Räume. Schäden seien aktuell zum Glück keine zu beklagen, so der Verein.

Mit Freude haben Jürgen Rohe und sein Team die Zusage am „Tag des offenen Denkmals“ (Sonntag, 12. September) bestätigt. An diesem bundesweiten Tag wird sich das Vogtshaus dieses Jahr rein virtuell und barrierefrei mittels eines digitalen Formats präsentieren. In den kommenden Jahren will sich das Vogtshaus wieder regelmäßig mit Führungen beteiligen und das digitale Format darin einbauen.

Für Neugierige und Interessierte steht das digitale Format unter: https://www.youtube.com/watch?v=tfuwOaCPxBs bereits jetzt schon zur Ansicht zur Verfügung. Informationen zum Vogtshaus (sowie die virtuelle Tour) sind unter www.vogtshaus-steinen.de oder per E-Mail an info@vogtshaus-steinen.de verfügbar.