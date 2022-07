Steinen Virtuose auf der Panflöte

„Edward Simoni, ein Künstler, der trotz des großen Erfolgs, ausverkaufter Konzerte, Mitwirkung bei großen TV-Sendungen und zahlreichen Auszeichnungen eines geblieben ist: ein sympathischer und bodenständiger Mensch“, sagt Sturm nach einem Treffen mit dem Künstler bei sich in der „Zäpfle-Ranch“ in Hüsingen.

Das Kirchenkonzert mit Eduard Simoni findet am Samstag, 27. August 2022 in der Petruskirche in Steinen statt. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 29 Euro. Vorverkaufsstellen sind ab sofort Optik Turski in Steinen, Tel. 07627/77 30, die Bäckerei Seeger in Höllstein, Tel. 07627/13 41, und bei Wolfgang Sturms „Wolfis-Zäpfle-Ranch“ in Hüsingen, Tel. 07627/58 87 32.