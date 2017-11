Steinen Volkstrauertag: Gedenkfeiern

Steinen/Maulburg. Der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft wird am Volktrauertag (19. November) allerorten gedacht. In Steinen findet die Gedenkfeier um 11.30 Uhr in der evangelischen Kirche statt. In Höllstein ist die Feier um 11.30 Uhr auf dem Friedhof, in Endenburg um 10 Uhr beim Ehrenmal, in Hägelberg um 9.30 Uhr im Haus Frieden mit anschließender Kranzniederlegung am Gedenkstein, in Hüsingen um 10 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst, in Schlächtenhaus um 10 Uhr auf dem Friedhof und in Weitenau um 9.45 Uhr auf dem Friedhof. In Maulburg findet die Gedenkfeier am Sonntag, 19. November, um 11 Uhr auf dem Friedhof statt.