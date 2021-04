Steinen Vollsperrung ist nicht möglich

Ulrike Mölbert (Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf) fragte, ob man in Steinen - wie beispielsweise in Binzen oder Lörrach-Haagen - bei der Einrichtung von Tempo 30-Zonen ein beschleunigtes Verfahren durchführen könne. Braun kündigte an, dass die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Gemeinderats dazu ausführlich Stellung nehmen werde.

Bürgermeister Braun teilte ferner mit, dass die Gemeindeverwaltung die Kreuzung Oberer Bannweg, Bannweg und Zwischen den Wegen nicht vollständig für drei Monate sperren könne. Die Baufirmen hatten eine solche Sperrung beantragt. „Wir wollen die Bevölkerung, die dort wohnt, nicht abhängen“, sagte Braun. Würde man das Gebiet sperren, hätte das zur Folge, dass die Bewohner dieses Wohngebiets während der Bauzeit einen sechs Kilometer langen Umweg durch den Wald zurückzulegen hätten. Auch der Pflegedienst Herbrich fahre bis zu dreimal täglich in das Gebiet. Und auch an die Feuerwehr und die Rettungseinheiten (Polizei, Rettungswagen) müsse man denken. „Die Baufirmen haben sich nun entschieden, ein anderes Bauverfahren anzuwenden“, sagte Martin Gempp, Sachbearbeiter im Bauamt. Dadurch werde die Straße nur halbseitig in Anspruch genommen.