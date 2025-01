Steinen: Vom Krisenfall zum Erfolgsmodell

Klage vor Staatsgerichtshof

Hägelberg, Hüsingen und Höllstein klagten gar vor dem Staatsgerichtshof gegen die Fusion – allerdings erfolglos. Was für die Menschen vor Ort von brennender Wichtigkeit war, schien für die Rechtshüter von eher minderem Interesse. meinte Dürr: Einer der Richter sei bei der Verhandlung (vermeintlich?) eingeschlafen – wurde von der Richterbank aus allerdings umgehend gegen diesen Vorwurf verteidigt: Der Richter schlafe nicht, er denke.

Wolfgang Groß, Neffe des früheren Höllsteiner Bürgermeisters Karl Groß, schilderte die Fusion aus Sicht der Gemeinde Höllstein, die in den siebziger Jahren immerhin 1600 Einwohner hatte. Eine Verbindung zum Kernort habe es auch damals schon gegeben, weil die oberen Klassen in die Schule nach Steinen gingen. Ein Ortschaftsrat wurde nicht gegründet, weil Steinen „keine Nachbarregierung nebenan haben wollte“, ergänzte der langjährige Gemeinde- und Kreisrat Wolfgang Deschler.

Heinz Sänger, ehemaliges Mitglied des Ortschaftsrats Hägelberg, erzählte, dass die Ortsverwaltung vor der Fusion das Vermögen der Gemeinde ausgegeben habe, damit Steinen nichts davon abbekommt. Im Zuge dessen wurde Friedhofshalle errichtet, ein Unimog und ein Feuerwehrfahrzeug angeschafft. „Das Feuerwehrfahrzeug war mehr als 30 Jahre im Einsatz“, so Sänger.

Erbitterter Widerstand

Erwin Sturm, Ortsvorsteher und späteres Gemeinderatsmitglied, erinnerte daran, dass sich auch Hüsingen mit „Händen und Füßen“ gegen die Eingemeindung gewehrt hatte. Und auch Siegfried Leisinger, früherer Bürgermeister von Schlächtenaus und mit 90 Jahren der Älteste in der Runde, berichtete davon, dass auch „seine“ Gemeinde skeptisch gegenüber dem Zusammenschluss war.

Allen Widerständen zum Trotz: Letztlich sei die Fusion der sieben Ortsteile rund um Steinen eine richtige Entscheidung gewesen, befand Bürgermeister Gunther Braun.

Über die Grenzen hinaus

Zugleich verwies er darauf, dass es künftig gelte, in noch größeren Zusammenhängen zu denken und die interkommunale Zusammenarbeit zu verstärken, um bei gemeindeübergreifenden Themen in gemeinsamen Initiativen mehr Schlagkraft zu gewinnen und beispielsweise bei der Infrastruktur Synergien zu nutzen.

Ganz in diesem Sinne war denn auch die Ankündigung, dass es im Frühjahr eine gemeinsame öffentliche Sitzung der Gemeinden Schopfheim, Maulburg, Steinen und Lörrach in der Alemannenhalle in Maulburg geben werde, bei der die Projekte „Kreisklinikum“, „Radschnellweg“, „Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn“ und Verkehrsprobleme in der Region besprochen werden sollen.

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang vom Musikverein Steinen unter Leitung von Victor Severjanovas, der zahlreiche Stücke spielte, darunter die Titelmelodie aus „Jim Knopf“