Steinen: Vom Schuppen bis zur Glasreinigung

Glasreinigung vergeben

Der Bauausschuss hat einstimmig beschlossen, die Glasreinigung der öffentlichen Gebäude der Gemeinde Maulburg an die Firma Oenal Glas- & Gebäudereinigung aus Schopfheim zu einem Gesamtpreis von gut 24 000 Euro zu vergeben. Die Firma hat schon 2024 die Fensterreinigung vorgenommen und wurde aufgefordert, auch für dieses Jahr ein Angebot zu erstellen. Die Glasreinigung an den öffentlichen Gebäuden wird einmal jährlich durch eine Fachfirma ausgeführt. Gereinigt werden neben dem Rathaus unter anderem die Vordächer an der Wiesentalschule und an der Aussegnungshalle sowie der überdachte Fahrradständer am Rathaus.