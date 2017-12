Steinen Von Anfragen nahezu überrannt

Steinen-Weitenau (ger). Bereits zum siebten Mal hatten Nathalie Hinnenberger und Uwe Braun, bekannt für die Ausrichtung von Trekkingtouren mit Lamas und Schafen, zur heimeligen Weihnachtsfeier im Stall ihres Bauernhofes im kleinen Weiler Fahrnbuck eingeladen.

Um dem Ansturm von Besuchern gerecht zu werden, hatten die Veranstalter zwei Abende angeboten. Nahezu überrannt wurden die Gastgeber mit Anfragen, so dass eine Vielzahl Bewerber abgewiesen werden musste.

An beiden Abenden besuchten jeweils 100 Kinder in Begleitung von Eltern und Großeltern die originelle Feier im urigen Stall, um so die Geschichte von Christi Geburt hauteng nachzuvollziehen. Jung und Alt fanden ihren Platz im kühlen Stall. Kuschelig eng auf Strohballen und sogar auf dem Heu im Futtertrog sitzend, lauschten sie gebannt der Weihnachtsgeschichte um das kleine Lamm Joschi aus dem Bilderbuch von Max Lucado, vorgelesen von Sandra Fuchs.

Musikalisch umrahmte die Feier in beeindruckender Weise die elfjährige Deborah Shashivari aus Weil am Rhein auf der Harfe. Sie wurde von ihren Geschwistern Adiell und Rebecca auf der Blockflöte und Hannah auf der Geige beim Weihnachtslied „Stille Nacht“ und „Oh du Fröhliche“ begleitet, während das Publikum bewegt mitsang.

Die Gastgeber hatten ihren Schafen und den sechs Lamas Zugang von der Weide zum Stall gewährt, und so ertönte in die weihnachtliche Stimmung hinein vielfach das Geblöke der Schafe. Auch strecken die neugierigen und menschengewohnten Lamas ihre Köpfe in den Stall. In der Pause war es möglich, die zutraulichen Tiere zu streicheln und mit ihnen zu schmusen. Insbesondere schienen die Lamas mit ihren großen Kulleraugen und den bezaubernd langen Wimpern dies zu genießen. Von den Gastgebern wurde zu Glühwein und Kinderpunsch eingeladen, um sich in der Kälte der Dezembernacht etwas aufzuwärmen.

Im zweiten Teil der Veranstaltung stieg der Nikolaus alias Uwe Braun in sportlicher Weise die Leiter vom Heuboden herab und erzählte die bewegte Geschichte des kleinen Jungen „Niemand“, ein Gleichnis, laut dem man gute Freunde nicht am gefüllten Geldbeutel oder am blendenden Aussehen erkennt. Alle Kinder wurden vom Nikolaus beschenkt. Bei diesen durchaus bemerkenswerten Weihnachtsfeiern gelang es den Gastgebern, stimmungsvolle und wohltuende Momente in der oft hektischen Vorweihnachtszeit zu schaffen. Glückliche Kinderaugen zeugten davon.

Informationen im Internet unter www.schafwanderungen.de und www.eselwanderungen.eu.