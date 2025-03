Ein Konzert mit dem Duo Sandy und Henry (der Sängerin Sandra Williams und dem Pianisten Henry Uebel) und Band findet am Samstag, 22. März, 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Meret-Oppenheim-Aula im Schulzentrum, Eisenbahnstraße 26, in Steinen statt. Das Duo trat bereits viermal in Steinen auf und wird mit dem neuen Programm „Music From The Heart“ auf der Bühne stehen, heißt es in der Ankündigung des Vereins Kunst und Kultur Steinen. Das Duo musiziert bereits seit 30 Jahren zusammen. In ihren Konzerten schaffen sie es laut Ankündigung, die Zuhörer auf eine musikalische Reise durch verschiedene Stilrichtungen mitzunehmen, die von Soul und Blues über Gospel, Pop bis hin zu Jazz reichen. Unterstützt werden sie von Cornelia Hossfeld (Percussion), Martin Voss am Bass und Stefan Sauer an der Gitarre. Karten gibt es für 15 Euro sowie ermäßigt für zehn Euro im Vorverkauf bei Optik Turski, Steinen, bei Reservix oder an der Abendkasse ab 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kunstundkultur-Steinen.de.