Steinen Von der schieren Freude am Sammeln

Leider, wie so oft, hat sich zu seinen Lebzeiten in seiner Familie niemand für sein Hobby interessiert und an seiner Freude an den Maschinen teilgenommen.

Ja, fast immer wurde er, wenn wieder eine Schreibmaschine dazu kam, verspottet. „Was soll denn mit dem Schrott passieren, wenn du mal nicht mehr bist?“, war eine oft gestellte Frage, auf die er natürlich keine Antwort hatte, zumal bei so viel Ablehnung.

Aber nun war hier gerade dieser Fall eingetreten. Was soll mit den Maschinen jetzt passieren? Stehen lassen wollte die Witwe die Schreibmaschinen natürlich nicht, wozu auch? Waren sie ihr doch schon immer ein Dorn im Auge.

Da sie mich von verschiedenen Telefonaten kannte, und daher wusste, das ich auch so ein Verrückter war, rief sie mich eines Tages an. Im Laufe des Gesprächs bot sie mir die gesamte Sammlung zum Kauf an, zum Spottpreis von 2000 Euro.

Von Werner wusste ich aber, welche Maschinen darunter waren. Das wäre weit unter Wert gewesen. Hier hätte ich zuschlagen können, aber dabei hätte ich mich nicht wohl gefühlt.

Wie sie denn auf diesen Preis käme?, fragt ich sie. „Ganz einfach: Mein Mann hat zu Lebzeiten jeden Kauf aufgeschrieben – Von wem, und vor allen Dingen, zu welchem Preis er die Maschinen gekauft hat. Er hat sozusagen eine richtige Buchführung gehabt. Die Dinger waren ja auch nicht teuer, und da er nicht viel dafür bezahlt hat, ist mit der Erlös schlussendlich egal“, sagte sie. Er habe ihr die Rechnungen immer gezeigt: Mal fünf, aber auch einmal zehn oder zwanzig Euro. Aber nie mehr.

Nun kenne ich einige Sammlerkollegen, die auch an Werner B. verkauft haben. Im nachfolgenden Gespräch erfuhr ich, dass Werner meistens zwei Rechnungen oder Belege ausgestellt wurden. Eine über den wahren Kaufpreis, und eine, um diese daheim vorzuzeigen.

Das was also das Geheimnis der niedrigen Anschaffungspreise und der jetzt geringe Wert der Sammlung in den Augen seiner Frau. Was war aber wohl der Grund für diese Mauschelei, des doch sonst so ehrlichen Werner B.?

Er wollte zu Lebzeiten einfach nicht dauernd hören, wie viel Geld er für sein nicht verstandenes Hobby ausgibt, und sich ständig rechtfertigen müssen. Hätte seine Frau mehr Verständnis aufgebracht, es hat ihr doch sonst an nichts gefehlt, hätten beide mehr Freude daran und am Leben gehabt. Dadurch, dass sich die Witwe an mich gewandt hat, konnte ich sie noch vor größeren, finanziellen Verlusten bewahren.

Die Schreibmaschinen sind jetzt zum Teil dort, woher sie kamen, und haben auch einen ordentlichen Preis in einer Auktion erzielt.

PS: Dies alles trifft natürlich nicht nur auf das Sammeln von Schreibmaschinen zu.