Steinen: Wo Textilkunst auf Acryl- und Ölmalerei trifft

Sabina See-Kränzlein, Fachbereichsleiterin zentrale Dienste und somit Gastgeberin zur Vernissage der neuen Ausstellung, dankte dem Künstlerkreis für die neuen Bilder. Die vorherige Ausstellung sei sehr gut angekommen, die Besucher hätten großes Interesse gezeigt, ja, es wären auch Menschen nur wegen der Bilder gekommen, erzählte sie.

Jetzt hängen also neue Bilder in den Gängen den Bürgerbüros. Neu dabei ist Elisabeth Wardin. Sie ist Textilkünstlerin. Mit zwei Wandteppichen in Quilt-Technik bereichert sie die Ausstellung. Begeistert der eine Wandteppich mit seiner strengen Geometrie, nimmt der andere mit seiner Unregelmäßigkeit und seiner Gesetzmäßigkeit trotz aller Freiheit in Form und Farbe ein. Zwei Jahre sitze sie an solch einem handgenähten Stück, erzählt sie, sichtlich erfreut über die große Bewunderung für ihr Kunsthandwerk. Auch Bürgermeister Gunther Braun hob die Arbeiten Elisabeth Wardins hervor, ohne dabei die bildnerischen Werke der übrigen zehn schmälern zu wollen. Er war beeindruckt von der Arbeit von Hand, die in diesen Werken einen künstlerischen Ausdruck fand.