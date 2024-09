Steinen: Von Pflanzen und Kräutern

Kräuter-Vielfalt Foto: Jutta Wenz

Mittlerweile bauen die beiden hier im siebten Jahr die Kräuter biologisch und so naturnah wie möglich an. Man fühle sich wohl an diesem „kraftvollen“ Ort wie ihn Bettina Zabel bezeichnet. Die Kräuter gedeihen besser als auf dem früheren Feld, ebenfalls in der Umgebung gelegen. Auch der Bach in der Nähe, ein kleines Biotop, sei ein Glücksfall. Ältere Leute aus der Umgebung kennen ihn noch, die sich hier früher manchmal im Sommer abkühlten.