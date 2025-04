Steinen: Von Photovoltaik bis Biogasanlage

Solarenergie bei Wolken

Nun zeigte sich der Samstag nicht von seiner besten Frühlingsseite. Der Himmel ist bedeckt, es regnet leicht, kein Wetter, um für Sonnenenergie zu werben. Frage also an die Bürgerberater in Sachen Solarenergie, die Vertreter des Runden Tischs Klima aus Lörrach: Lohnt sich Photovoltaik auch bei bedecktem Himmel? Solarenergie lohnt sich immer, weiß Christiane Herborn vom Runden Tisch Klima. Moderne Solaranlagen nutzen das ganze Lichtspektrum und können so auch bei diffusem Licht Strom erzeugen. Effizient ist die Solaranlage bei Sonnenwetter.

In der PV-Selbstbaugruppe des Runden Tischs Klima (RTK) haben es sich Ehrenamtliche zur Aufgabe gemacht, beim Ausbau regenerativer Energien zu helfen. Da kommt eine Passantin und fragt nach der Unterstützung des RTK bei Eigentümergemeinschaften. Da seien sie wenig kompetent gibt Christiane Herborn zu, ihr Engagement richte sich an Eigentümer von Einfamilienhäusern. Allerdings berate die Energieagentur Freiburg auch Bewohner eines Mehrparteienhauses in Sachen Solarenergie. Der Passantin war geholfen.