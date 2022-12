Steinen Von Tschaikowsky bis zu Queen

Von Gudrun Gehr

Steinen. Den Auftakt zum diesjährigen Jahreskonzert, das nach drei Jahren wieder in der nur teilweise gefüllten Wiesentalhalle stattfand, machte das Schülerorchester. Die acht Mitglieder wurden von einigen Musikern des Aktivorchesters unterstützt. Dirigent Wolfgang Schwarzwälder hatte mit den Schülern eine musikalische Reise mit Western-Country-Musik in die Südstaaten der USA mit den „Banks of the Ohio“ von Billie Joe Spears, arrangiert von Karl-Heinz Bell, einstudiert. Die Tour ging nun weiter in die Karibik mit einem Medley der Filmmusik zu „Pirates of the Caribbean“. Nach dem begeisterten Applaus der Gäste präsentierten die Schüler als Zugabe den Beatles-Titel „Yellow Submarine“. Im Schülerorchester können nicht nur Schüler, sondern Menschen jeden Alters mitspielen, die ihre Liebe zum Musizieren erst spät entdeckten.