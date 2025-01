Steinen: Von Umweltschutz bis Freibaderhalt

Eingangs ist ein mit Plastikmüll beladener Kipplader zu sehen, der in einer tropischen Flusslandschaft rückwärts eine spezielle Parkvorrichtung ansteuert. Von dort aus landet der Müll im Fluss. Dies geschehe mehrfach am Tag, heißt es in der Doku der Regisseurin Isa Willinger. In Hawaii schürft eine Frau im Sand nach Plastik wie nach Gold. Lange suchen muss sie nicht. Sie findet Stücke in allen Farben und Größen. Viele Tiere würden sie für Nahrung halten, erklärt sie. In Hamburg am Elbufer liegt ein einzelner verlorener Badeschlappen. Auch der Verlust von Flip-Flops, so erfahren die Zuschauer, sei global gesehen ein nicht zu unterschätzendes Umweltproblem.

Plastik wiederverwerten

Nicht einmal in Europa würde die Wiederverwertung so richtig gelingen, echauffiert sich ein Kenianer bei einer Versammlung. In Kenia konnte immerhin eine Kampagne gegen Plastiktüten erfolgreich auf den Weg gebracht werden. In den USA leben Menschen in der Nähe einer Fabrik, die chemische Rohstoffe für die Plastikindustrie herstellt. Die Krebsrate dort ist hoch, doch die Anwohner haben nicht genügend Geld, um wegzuziehen.