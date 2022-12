Steinen Vorsichtiges Anheben der Gebühren

Alle drei Fraktionen waren für eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 370 auf 380 Prozent. Bei den Friedhofsgebühren wurde zwar zur Vorsicht gemahnt, doch auch dort war ein Votum für eine Erhöhung absehbar.

Suche nach weiteren Geldgebern

Zudem stellten die Fraktionen schon vorab ein paar Forderungen an die Verwaltung: So forderte Stephan Mohr, der Sprecher der Fraktion für eine lebenswertes Dorf, die Kosten der beiden Haushaltsexperten Wolfgang Hafner und Ruthard Hirschner sowie die Personalkosten für die neuen Stellen im Haushalt auszuweisen. Auch sollte der Sanitärtrakt des Kindergartens vor dem des Kindergartens in Höllstein saniert werden.

Sabine Glaser, die Sprecherin der CDU-Fraktion, forderte, die Sanierung der Wiesentalhalle vor den Arbeiten an der Halle Weitenau ins Auge zu fassen. Zudem sehe ihre Fraktion Einsparmöglichkeiten bei den 35 000 Euro für die neuen Spielgeräte auf dem Haldeplatz. Die Gemeinde sollte erst andere Töpfe wie Fördervereine anzapfen.

15 000 Euro für eine Kugelstoßanlage sei der CDU ebenfalls zu teuer. Zudem spreche sich die CDU für eine Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Sportanlagen aus. Die Erhöhung der Verwaltungsgebühren begrüße sie.

Die SPD forderte eine Priorisierung beim Personalzuwachs: Erst im Bereich Jugend und Soziales, dann bei der EDV und schließlich bei den 1,5 Hausmeisterstellen, wobei zu prüfen sei, ob es wirklich so viel brauche.

Eigenbetrieb für Abwasser, Wasser und das Freibad?

Zudem soll geprüft werden, ob sich die Bereiche Wasser, Abwasser und Schwimmbad in einem Eigenbetrieb zusammenfassen lassen. Der Kommunalen Wohnbau sollte darüber hinaus die Betreuung von Gebäuden der Gemeinde zugewiesen werden. Für einen Energie- und Inflationskosten-Ausgleich der Beschäftigten der Gemeinde, insbesondere in den unteren Gehaltsklassen, sprach sich die SPD ebenfalls aus.

Die Gemeinde sollte lieber mehr in die Diakonie-Kooperation investieren – Stichwort Seniorenarbeit – als in den Verkehrsentwicklungsplan, verlangte die SPD. Des Weiteren sollte sich die Gemeinde auch um eine öffentliche Toilette in Steinen bemühen.

Den Haushalt wird der Gemeinderat voraussichtlich Ende Januar beschließen.