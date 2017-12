Steinen VR-Bank: Filiale in Höllstein schließt

Die Filiale der VR-Bank in Höllstein wird zum 1. Februar geschlossen. Geldautomat und Kontoauszugsdrucker werden aber weiterhin vorhanden sein.

Steinen-Höllstein (ilz). „Die Kundenfrequenz ist in letzter Zeit immer stärker zurückgegangen“, berichtet Ines Niederschuh vom Vorstand der VR-Bank. Man habe daher beschlossen, die Filiale in Höllstein zu schließen. Die Kunden der Bank waren in der vergangenen Woche in einem Schreiben informiert worden.

Allerdings verschwindet die VR-Bank damit nicht gänzlich aus dem Steinener Teilort, wie Niederschuh betont. Die Kunden hätten nach wie vor die Möglichkeit, Geld am Automaten abzuheben beziehungsweise Kontoauszüge auszudrucken. Mit allen anderen finanziellen Angelegenheiten müssen sich die Höllsteiner Kunden jedoch ab Februar an die Filiale in Maulburg wenden.

Die Mitarbeiterinnen in der Höllsteiner Filiale wechseln laut Niederschuh innerhalb des Unternehmens zur telefonischen Kundenberatung.