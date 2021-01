Steinen Wahlbezirke teilweise neu geordnet

Eine reine Briefwahl werde es trotz Corona-Pandemie nicht geben, sagt der Leiter des Hauptamts. Die Verwaltung habe zwar ausreichend Briefwahlunterlagen geordert, um eine ausschließliche Briefwahl durchführen zu können, rechtlich sei diese aber nicht zulässig. Er habe beim Kreiswahlleiter im Landratsamt Lörrach die Einrichtung von bis zu fünf Briefwahlbezirken beantragt.

Der einfachste Weg, die Briefwahl zu beantragen, rät Edinger, ist die Online-Beantragung über die Homepage der Gemeinde oder die Nutzung des QR-Codes auf der Wahlbenachrichtigung. Alternativ könne der Antrag auch schriftlich beim Rathaus eingeworfen werden. Eine telefonische Beantragung der Briefwahl ist gesetzlich nicht erlaubt. Im Rathaus könne schon vor dem Wahltermin die Briefwahl durchgeführt werden, sagt der Verwaltungsmitarbeiter.

Die Wahllokale befinden sich in größeren Räumen als bisher. In Höllstein wird in der Wiesentalhalle statt in der Grundschule gewählt, in Hägelberg im Dorfgemeinschaftshaus, in Hüsingen in der Gemeindehalle, in Schlächtenhaus in der Steinenberghalle und in Weitenau in der Sporthalle. Im Kernort Steinen und in Endenburg wird in den üblichen Wahllokalen gewählt.

Wahl im Wahllokal

Carsten Edinger sagt: „In den Hallen können die geforderten Mindestabstände und Hygienemaßnahmen wesentlich besser sichergestellt werden als in den bisherigen Räumen in den Ortsverwaltungen. Gleichzeitig sind die Hallen auch für die Nutzung mit Rollstuhl oder Rollator geeignet.“ Bei der Wahl im Wahllokal können Einweg-Kugelschreiber oder eigene Stifte benutzt werden. Wahlvorstände tragen eine Standard-Schutzmaske oder eine FFP2-Maske und werden durch Spuckschutzwände von den Wählern abgeschirmt.

Bitte Maske tragen

Die Verwaltung appelliert an alle Wähler, eine Maske zu tragen, auch wenn dies nicht vorgeschrieben ist. Wer ohne Maske wählt, darf sich nur allein im Lokal befinden (ausgenommen sind die Wahlvorstände). Hat der Wähler den Raum verlassen, muss der Raum anschließend gelüftet und desinfiziert werden, ehe der nächste Wähler den Raum betritt.

Die Forschungsgruppe Wahlen, die für das ZDF Hochrechnungen und Prognosen erstellt, führt im Urnenwahlbezirk 001 bis 03 (Steinen-Ost) Wählerbefragungen durch.

Alle Briefwahlbezirke werden im Schulzentrum Steinen ausgezählt. Durch die Einrichtung zusätzlicher Briefwahlbezirke werden auch mehr Wahlhelfer benötigt. Die Gemeinde sucht daher noch Wahlvorstände. Sie bekommen eine Wahlhelferentschädigung von voraussichtlich 50 Euro.

Edinger befürchtet, dass in manchen Urnenwahlbezirken das Wahlgeheimnis verletzt werden könnte. Dies könne laut Land eintreten, wenn in einem Wahlbezirk weniger als 50 Wählerstimmen abgegeben würden. Der Gesetzgeber hat daher Paragraf 41 der Landeswahlordnung im Herbst vergangenen Jahres um einem Absatz 3a ergänzt. Dieser besagt, dass wenn in einen Urnenwahlbezirk weniger als 50 Wähler ihre Stimme abgegeben haben, der Kreiswahlleiter anordnet, dass der Wahlvorstand dieses Wahlbezirks die verschlossene Wahlurne, das Wählerverzeichnis, die Abschlussbeurkundung und die eingenommenen Wahlscheine dem Wahlvorstand eines bestimmten anderen Wahlbezirks des gleichen Wahlkreises zur gemeinsamen Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses unverzüglich zu übergeben hat. Die Umsetzung dieser Regelung bedürfe einer gewissen Vorbereitung, so Edinger.