Steinen Wald wirft keinen Gewinn ab

Steinen-Hüsingen (hjh). Nachdem Jürgen Schäfer Holger Sutters Nachfolge mit dem Versprechen angetreten hatte, sich mit aller Kraft für seine Gemeinde einsetzen zu wollen, nahm er zusammen mit den Ortschaftsräten Volker Resniks Waldwirtschaftsplan 2020 zur Kenntnis, der Hüsingen zwar nicht unbedingt gänzlich betraf, aber doch zeigte, dass die „Sparkasse Wald“ in naher Zukunft unter Negativzinsen leiden wird und keine Gewinne mehr abwirft.

Resnik, dessen Plan im laufenden Jahr im Haushalt der Gesamtgemeinde noch ein Plus von rund 10 000 Euro auszuweisen scheint, kalkuliert im Jahr 2020 mit einem Minus von 35 000 Euro; das – so Resnik – nicht nur dem arg gebeutelten Holzmarkt, sondern in erster Linie drastisch gestiegener Verwaltungskosten zuzuschreiben sei, die auf einen Beschluss des Bundeskartellamtes zurückzuführen sind. „Das ist ein bitteres Ergebnis“, gab Resnik zu. Ein Ergebnis, das nicht eben besser wird, nachdem die Wälder unter Trockenheit, Pilz- und Käferbefall schwer leiden müssten. Auch die Holzerntekosten werden steigen, prognostizierte der Förster, der aus Rücksicht auf die finanzschwache Gemeinde auf Instandhaltungsmaßnahmen größtenteils verzichten will und trotzdem statt bisher 31 000 künftig 38 000 Euro in die Sanierung der Waldwege investieren will, wenn die Gemeinde da mitzieht.