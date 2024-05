Edinger kann bei der Vorbereitung zur Wahl auf ein zuverlässiges Team aus haupt- und ehrenamtlichen Helfern setzen.

In Steinen sind 120 ehrenamtliche Wahlhelfer im Einsatz, darunter viele aus der Rathausbelegschaft.

Die Wahl in Steinen

Alle haben sich freiwillig gemeldet. Am Sonntag zählen sie die Stimmen zur Europawahl direkt in den Wahllokalen aus, die Stimmauszählung zur Kommunalwahl erfolgt am Montag im Rathaus. Die per Briefwahl zugesandten Umschläge werden gemeinsam mit den Stimmzetteln aus der Urne geprüft und ausgezählt. Während der Auszählung am Montag bleibt das Rathaus geschlossen.