Steinen Was Bürger zum Thema GU bewegt

Zur Anzahl der Geflüchteten sagte der Bürgermeister, dass vom Landratsamt für die Unterkunft in Steinen eine Höchstzahl von 60 bis 70 Personen vorgesehen ist. Die GU könne nach Aussage des Landratsamts wohl nicht vor Mitte Mai bezogen werden und ist für eine Dauer von 18 Monaten vorgesehen. Wie es mit der Anschlussunterbringung (AU) aussieht, ob also die Bewohner der GU in Steinen auch danach in der Gemeinde bleiben können, dazu kann Braun noch nichts Genaueres sagen. Die beiden Zuweisungsverfahren seien voneinander unabhängig, so Braun. Aber die Kommune werde versuchen, Flüchtlinge, die sich in Steinen wohlfühlen, auch im Ort zu behalten.