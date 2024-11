Steinen: Was in Hägelberg bewegt

Probleme mit Robidogs

In Hägelberg gibt es Probleme mit den Robidogs, da diese als Mülleimer missbraucht und die Beutel zwar entnommen werden, diese aber dann im Dorf und im Wald liegen bleiben. Es wurde über neue Robidog-Standorte diskutiert, wie zum Beispiel der Wendeplatz in den Bergen oder einen zweiten an der Waldschänke, da diese von den Problemen am stärksten betroffen ist. Kaiser-Bühler erklärte, man habe es teilweise mit einem regelrechten „Hundetourismus“ zu tun, zumeist per Auto von Hundebesitzern außerhalb des Dorfes, die teilweise mehrmals am Tag bei der Fahrt zu Waldschänke beobachtet werden.