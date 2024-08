Verkauf geplant

Inzwischen hat sie sich entschlossen zu verkaufen. Es gebe Interessenten: „Aber es muss auch passen.“ Ideal wäre ein Produktionsbetrieb, Handwerker. „Ich denke, meine Preisvorstellungen sind human.“

Mittlerweile hat das Gebäude einen neuen Anstrich, ist leer geräumt, sauber und „in gutem Schuss“, so die Besitzerin. Bis es so weit war, hatte sie viel zu tun. Vieles konnte verkauft werden.

Was an Möbeln, Spielwaren und Schulsachen nicht wegging, spendete Lisa Feigher in die Ukraine und nach Rumänien. „Ich habe da gute Kontakte. Und die Empfänger waren unsagbar froh.“