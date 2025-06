Steinen: Was Senioren bei Hitze beachten sollten

Erreichbar ist das Seniorenbüro Steinen telefonisch unter 07627 / 91 00 85 (Anrufbeantworter), per E-Mail an seniorenbuero@steinen.de oder persönlich in der offenen Sprechstunde am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung. Das Seniorenbüro befindet sich in der Eisenbahnstraße 31/1, im Bürgerbüro.