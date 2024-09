Im Umweltschutz aktiv

Mitmachen, das tut Josef Engler schon lange. Inzwischen Rentner und vielfach engagiert, hat er sich besonders dem Umweltschutz verschrieben. Sein Fokus liegt auf der Beseitigung von Müll. Dabei konzentriert er sich als Müllsammler vor allem auf das Steinener Bahnhofsareal. Schließlich sei dies das Eingangstor nach Steinen, eine Art Visitenkarte der Gemeinde. Und so will er am Clean-Up nicht nur Plastik, Verpackungen und Kippen einsammeln, sondern auch die Glasscheiben des Fahrradunterstands reinigen. „Der erste Eindruck ist schließlich wichtig“, sagt der lange in der Gastronomie tätige Engler.

Christine Ableidinger-Günter von der 2016 gegründeten Initiative „Steinen im Wandel“ wird sich hingegen bei der Müllsammelaktion auf das Wieseufer konzentrieren. Erfahrungsgemäß machen hier besonders gerne Familien mit Kindern mit. Schließlich ist es ganz schön abenteuerlich, was sich in Flussnähe so alles findet, weiß Josef Engler aus eigener Erfahrung.