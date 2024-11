Steinen: Wehr steht bereit

Regelmäßige Übungen

Zuerst einmal stand aber in diesem Jahr die Geselligkeit im Vordergrund, waren doch ein Helferfest zum Jubiläum sowie ein Ausflug der Einsatzabteilung in die Schwäbische Alb geplant. Auch die obligatorischen Feste wie das Brunnenfest und die Metzgete standen wieder auf dem Plan. Neben den regelmäßigen Übungen in zwei Gruppen wurden außerdem zahlreiche Lehrgänge absolviert. Eine gemeinsame Übung mit der Abteilung Hüsingen und die Abschlussübung im Oktober mit einem fiktiven Wohnungsbrand im Ortskern rundeten das Programm ab.

Die fleißigsten Übungsbesucher wurden geehrt. Foto: Senn

Auch die Jugendfeuerwehr war 2024 wieder sehr aktiv. Beim Pokalwettkampf in Lörrach konnte der Nachwuchs besonders im Staffellauf punkten und erreichte einen hervorragenden vierten Platz. Zu den Höhepunkten gehörte auch das Kreisjugendzeltlager Ende Juli in Schönau. Beim Brunnenfest halfen die Nachwuchsfeuerwehrmänner und –frauen tatkräftig mit und konnten eine schöne Summe für ihre Kasse erwirtschaften. Die Kasse der Abteilung wurde in diesem Jahr für angenehme Zwecke etwas mehr belastet als sonst, unter anderem für die Anschaffung einer neuen Küche für das Feuerwehrheim und die diversen geselligen Aktivitäten, unter anderem auch den Ausflug der Altersmannschaft in das Automobilmuseum in Mulhouse.