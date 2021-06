Steinen Weichen für die Zukunft sind gestellt

Auf Wolfram Uhl wird Kehat Merstetter folgen. Seit knapp einem Jahr leitet Mer­stetter das Seniorenhaus in Schopfheim. Der 35-jährige Lörracher ist frisch gebackener Familienvater und bringt vielfältigste Qualifikationen mit. Nach seinem Zivildienst in einem Pflegeheim schloss er eine Ausbildung als Altenpfleger ab, sammelte Erfahrungen als Fachkraft in der stationären Dauerpflege und einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz und absolvierte den Bachelorstudiengang „Management im Gesundheitswesen“ an der Katholischen Hochschule Freiburg (KH). Weitere Leitungs- und Führungserfahrungen erwarb er in Basel, wo er als Leitung eines gerontopsychiatrischen Wohnbereichs und von Wohngruppen für Menschen mit Demenz arbeitete. Parallel begann er einen Masterstudiengang „Management und Führungskompetenz“ an der KH Freiburg, der voraussichtlich in einem Jahr zum Abschluss kommt.