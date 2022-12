Steinen Weihnachtsabend mit Honigwein

Unter der Weihnachtsbeleuchtung und an den Feuerschalen standen die Gäste zusammen, genossen Verköstigung nebst Getränken, darunter auch Honigwein und plauschten.

Das Fest wird sicher weitere Auflagen erfahren, war man doch im Gastgeber-Team durchaus zufrieden mit der Zahl der Besucher und der Veranstaltung, die übrigens eine weitere Besonderheit aufwies. Konkret verlangten die Bienenfreunde für Speis und Trank nichts, baten aber um eine kleine Spende ganz nach Gusto. Und das war durchaus erfolgreich, sagte Eiche abschließend. Dies gelang dank rund zwei Dutzend Sponsoren aus der örtlichen Geschäftswelt.

Buntes Altersspektrum

Das fanden auch die Gäste Volker Vollet und Adelheid Lenz. Bei einer Tasse Met-Glühwein sagte Volker Vollet, dass man in Höllstein sehr dankbar über nun und nach zwei Jahren Unterbrechung wieder mögliche, kleine und größere Treffs in gemütlichem Rahmen sei. Und Adelheid Lenz freute sich beim Blick über den Lindenplatz, dass der Bienenfreunde-Treff ein richtiges Familien-Fest mit einem bunten Altersspektrum war.

„Unsere Mitbürger schätzen die Veranstaltung“, sagte Rainer Eiche. Das bestätigte auch Bürgermeister Gunther Braun. Er lobte das Engagement der Bienenfreunde in Sachen Nachhaltigkeit und Naturschutz sowie im sozialen Leben in Höllstein.

Fenster in Rathaus geöffnet

Mit dem Weihnachtsabend hätten die Bienenfreunde deutlich machen können, dass sie als jüngster Verein Steinens sich trotz nicht weniger als 140 Mitgliedern von außerhalb als integrer Teil der Dorfgemeinschaft verstehen, sagte Braun beim Öffnen des Adventsfensters beim Höllsteiner Rathaus.

Er tat dies gemeinsam mit dem Standesbeamtin Sabina See-Kränzlein. Deren Amtszimmer-Fenster hatte Kerstin Hänßler vom Dora-Merian-Kindergarten mit Kindergarten-Kindern dekoriert und bemalt.

Nächstes Jahr wieder

Die Gemeinde beteilige sich gerne an dieser Aktion und habe auch die vier Initiatorinnen Anika Del Giudice, Daniela Salvagno, Marion Zahner-Puschmann und Manuela Kammerer eingeladen, sagte Braun. Er dankte den vier jungen Frauen dafür, in den Dezembertagen insgesamt 24 Familien und Einzelpersonen aus dem Dorf aufgetan und motiviert zu haben, ein Fenster adventlich zu gestalten.

„Wir haben sogar eine Art Warteliste“, sagte Anika Del Giudice und betonte, dass einige Teilnehmer an der Adventsfenster-Aktion sehr kreativ waren. So wurde etwa in zwei Fällen eine Art von Adventslandschaft im Vorgarten geschaffen und nicht wenige der Adventsfenster-Familien hätten bei ihren „Öffnungsterminen“ eine kleine Bewirtung angeboten.

So sei die zweite Adventsfenster-Aktion zu einer richtig schönen Sache geworden. Und besonders dankbar sei man, dass der Musikverein Höllstein immer an den Sonntagen für kleine Adventskonzerte bei den jeweiligen Adventsfenstern aufspielte, hieß es seitens der vier Frauen. Und: „Das machen wir auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder“, so Anika Del Giudice.