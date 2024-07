Steinen-Weitenau: Dorffest startet am Samstag, 13. Juli

Für die örtlichen Vereine

Von Beginn an Großteils des Gewinns in die Halle und ins Vereinsheim gesteckt. Schmieder-Wenzel: „ So hat die Festgemeinde in eine Küche investiert und die Hälfte der Kosten für ein Kühlraumaggregat übernommen. Der Gewinn des Festes werde gleichförmig an die Vereine verteilt, erläutert sie das Prinzip.

Die sieben Vereine und der Ortschaftsrat und private Unterstützer organisieren das Fest. „ So entlasten wir die Gemeinde Steinen“.. Es steht ein Konzept und Wertigkeit dahinter. So werden regionale Produkte angeboten. Die Höllsteiner Bäckerei Seeger liefert Backwaren, Würste und Fleisch stammen von der Metzgerei Frank Läuger, die in dem Ort selbst noch ansässig ist. Bei der Milch handelt es sich um „Schwarzwaldmilch“. „Und wir haben Bedienungen engagiert“, fügt Schmieder-Wenzel hinzu. Pro Schicht sind sieben bis acht Leute einteilt, die ein „normales Salaire und Trinkgeld“ erhalten. Zusätzlich arbeiten sind im Hintergrund zwischen 60 und 70 Leute im Einsatz. Eine Security sei deshalb schon nicht nötig, fügt die Schriftführerin hinzu.