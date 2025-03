Steinen-Weitenau: Drei Mitglieder sind seit 50 Jahren dabei

Jubiläum wird gefeiert

Die Zusammenarbeit mit den anderen örtlichen Vereinen und der Ortsverwaltung funktioniert reibungslos und mit sehr vielfältigem Einsatz. So betreibt der Frauenverein seit dem ersten Dorffest 1983 dessen „Kaffee-Stube mit legendärem Kuchenbuffet“ und speziell für das Jubiläumsjahr wurde die Natursteinmauer des Friedhofes bepflanzt. Kindergarten und Grundschule werden finanziell unterstützt. Spenden fließen aber auch regelmäßig an bedürftige Institutionen außerhalb, wie an das Hospiz und „Tapfere Herzen“ Lörrach, die Pflasterstube Freiburg oder das DRK Steinen. Finanziert werden diese Aktivitäten größtenteils durch den alle zwei Jahre stattfindenden Adventsbasar – ein Höhepunkt für das ganze Dorf und die Umgebung, heißt es in der Mitteilung. Innerhalb des Vereins sorgen Weiterbildungen, Kurse und gemeinsame Freizeitaktivitäten für Erneuerung und Zusammenhalt.