Steinen-Weitenau: Ovationen für das Urgestein des Gesangvereins

Aktive: Der Chor hat 55 Sänger, 40 Prozent davon singen seit Jahrzehnten im Chor. „Uns fehlen Aktive zwischen Mitte 30 und Mitte 40. In mittelfristiger Weise müssen wir hier zulegen, damit der Chor noch lange singfähig bleibt“, mahnte Schmieder-Wenzel.

Ausblick: Die nächste Veranstaltung des Chors findet am 15. März statt. Dann treten wieder die Impronauten aus Basel in der Halle in Weitenau auf. Das erste Konzert ist der Auftritt anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Pfaffenberger Chors, wo die Weitenauer Liedfreunde ein Drittel des Progranms bestreiten. Kein großes, eigenes Fest gibt es zum 180-jährigen Bestehen des Weitenauer Chors und des 20-jährigen Bestehens ihres Kinderchors. „Unsere Jahreskonzerte in Weitenau werden aber thematisch Bezug darauf nehmen“, versprach die Vorsitzende. Freuen dürfen sich die Vereinsmitglieder auch auf den Tagesausflug zum Prinzbachhof in Fischerbach im Kinzigtal, dem Heimathof von Christa Schmieder-Wenzel. Geplant ist eine Buurevesper und eine Verkostung der Prinzbachhöfer Edelbrände.