Steinen-Weitenau: Vier Klassen bieten ein eindrucksvolles Programm

Theaterfahrt und Zirkus

„Wir haben alle riesiges Lampenfieber“, fügte sie hinzu. Die Bewirtung hatte der Elternbeirat übernommen und ein Spendenkässchen aufgestellt. Der Erlös des Abends wird für eine Theaterfahrt und ein Zirkusprojekt verwendet.

Vielfältige Aufführungen

Zunächst sang der Schülerchor unter Leitung von Astrid Nübling internationale Weihnachtslieder. Die vier Klassen hatten Theateraufführungen umgeschrieben oder selbst erschaffen. So präsentierte die erste Klasse unter Leitung von Katharina Begemann „Die Geschichte des Regenbogenfisches“. Der vielbewunderte Regenbogenfisch - im glitzernden Schuppenkostüm – weigerte sich Schuppen an die Meeresbewohner herzugeben. Deshalb wurde er nicht geliebt. In einer bezaubernden Choreografie reichte der Fisch einige seiner leuchtenden Schuppen her und es wurde wieder mit ihm gespielt. In der zweiten Klasse wandelte sich „Das Bäumchen, das andere Blätter hat gewollt“ in einen Baum mit goldenem Laub, die Blätter zu glitzern. Ein starker Wind zerstörte es, auch hungrige Ziegen fraßen an ihm. So erhielt es wieder sein ursprüngliches Nadelkleid. Beim „Radau der Weihnachtsmänner“ ging es um den fleißigsten Weihnachtsmann. Quintessenz: Der Lauteste ist nicht immer der Tüchtigste.