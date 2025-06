Steinen-Weitenau: Vom Brandschutz bis zur fälligen Sanierung

„Wir würden auch gerne solche Feste feiern“, sagte Bürgermeister Gunther Braun zur Begrüßung beim Richtfest des Umbaus des Kindergartens „Farbdüpfli“ und der Ernst-Schleith Grundschule Weitenau-Wieslet in Weitenau. In fast drei Monaten wurden die Nachbarschaftsgrundschule und der Kindergarten energetisch und brandschutztechnisch saniert und erweitert. Was am Anfang, so Bauleiterin Sabrina Lange als „kleiner Umbau“, geplant war, stellte sich dann doch als veritable Baustelle heraus. 1,1 Millionen Euro soll der Umbau kosten, 160 000 Euro schießt das Land aus dem Fördertopf „Förderung für Schulausbau kommunaler Schulträger“ dazu. Also 1,4 Prozent, bei einer Aufgabe des Landes, wie Gemeinderat Stephan Mohr anmerkte.

Löchrige Leitungen

Zwei Jahre gab Architekt Harry Vogt den Wasserleitungen noch, bis sie endgültig marode geworden und die Wasserschäden immens geworden wären. Für den Architekten war die Instandsetzung der Wasserleitung eine der großen Herausforderungen, die sich beim Umbau der 1958 gebauten Schule stellten. Überall sei man auf löchrige Leitungen gestoßen, was jetzt beseitigt sei. Die Gemeinde nehme Dinge erst in dann Angriff, wenn den Gebäuden die Schließung droht, betonte Gemeinderat Mohr.