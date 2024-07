Steinen-Weitenau: Zwei Tage feiert Weitenau eine Riesen-Dorf-Sause

Der Musikverein von Steinen Foto: zVg/Christa Schmieder-Wenze

Ein wunderbares Spektakel, gerade auch für die vielen Familien mit kleinen Besuchern des Dorffestes, bot die Jugendabteilung der Feuerwehr Weitenau. In einer Schauübung zeigten die Jungs und Mädels der Wehr nicht nur ihr Können an Schlauch und Spritze, sondern auch den Spaß an ihrem Tun - und so ganz nebenbei bot der Wasserstrahl eine willkommene Erfrischung. Mit viel Freude und Spaß werkelten die kleinen Besucher aber auch bei den Mitmachangeboten des Kindergartens Weitenau.