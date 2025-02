Die Vorbereitungen laufen bereits – Frauen der evangelischen, der katholischen und der evangelisch-lutherischen Gemeinden Steinens proben und planen den Ablauf des Weltgebetstags, der in diesem Jahr am 7. März ab 19 Uhr in der evangelisch-lutherischen Christuskirche stattfindet. Diese Liturgie wird jährlich am ersten Freitag im März in mehr als 150 Ländern gefeiert, heißt es in der Ankündigung.