Schule in Weitenau

Die Sanierung der Schule in Weitenau gehöre zum Tagesgeschäft, sagte der Braun auf die Nachfrage, ob dies Gemeinderäte darüber gesprochen hätten. Dietmar Thurn, Bauamtsleiter, ergänzte: Auf jeden Fall habe der Ortschaftsrat diesem Bauvorhaben zugestimmt. Die beantragte Fördersumme beläuft sich hier auf 106 200 Euro. Das Regierungspräsidium könne derzeit aufgrund der zahlreichen Anträge keine Auskunft über die Dauer des Bewilligungsverfahrens geben. Bei der Schule in Weitenau hat Meier deshalb einen zusätzlichen Antrag gestellt, damit die Baumaßnahmen vorzeitig beginnen können. Oft sei es jedoch so, sagte Braun, hänge die Gemeinde in einer Bürokratieschlaufe, das Geld müsse in den Hauhalt hineingestellt werden, dadurch rutsche die Gemeinde in die roten Zahlen und dann warte sie auf den Bescheid. Die Fristen würden zudem immer länger. Bauamtsleiter Thurn fügte hinzu, das Regierungspräsidium gebe zum Teil keine Antwort, da sie selbst nicht Bescheid über den aktuellen Stand informiert seien.