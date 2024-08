Steinen: Wenn die Tanzfläche in Kinderhand ist

Damit reagieren die Betreiber des Clubs in der Siemensstraße 2 in Steinen auf Veränderungen in der Club-Szene. „Es reicht heutzutage nicht mehr, einfach die Tür aufzuschließen, damit die Besucher kommen“, bringt es Kobeissi auf den Punkt. Man müsse Ideen entwickeln und den Menschen etwas Besonderes bieten. Denn: „Die Leute wollen feiern, aber in Zeiten, in denen alles teurer wird, überlegen sie es sich zweimal, wofür sie Geld ausgeben.“

Treues Stammpublikum

Zwar könne man sich beim Maze nach wie vor auf ein treues Stammpublikum im Alter von 18 bis 24 Jahren verlassen, das zuverlässig vorbeikomme, um zu feiern. Aber dennoch müsse man sich auch neue Besucherkreise erschließen.

Neben den Kinder- und Jugenddiscos gibt es auch ein Angebot speziell für Eltern. „Für Mütter haben wir unseren Club an bestimmten Abenden ab 19 Uhr geöffnet, damit sie für eine oder zwei Stunden tanzen gehen können“, sagt Kobeissi.