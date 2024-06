Steinen: Wenn ein junger Mensch an einem Gehirntumor stirbt

Die Diagnose

Horst Döring erinnert sich genau an den 13. Februar 2009. An diesem Tag erhielt die Familie die Diagnose Gehirntumor. Nach einer Magnetresonanztomographie (MRT) in der Klinik in Lörrach teilte der Arzt mit, dass ihre Tochter um 15 Uhr mit einem Hubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen werde. Dort soll die Kopfoperation stattfinden. Die Eltern erhalten ein Familienzimmer. Das ist bei einem solch schweren Eingriff möglich.

Die jungere Tochter Clarissa bringt der Vater zu der Patin nach Basel. Heute ist Clarissa 24 Jahre alt, studiert in einem sozialen Beruf und ist am Aufarbeiten von dem Erlebten. In in einer solchen Situation müssen die gesunden Kinder in der Familie hinten anstehen. Ihre Schwester habe gesagt: „Wir sollen nicht trauern, sondern Spaß haben.“ Clarissa habe sich das lange zu Herzen genommen, fügt ihre Mutter hinzu.