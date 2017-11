Steinen Werte- und Kulturverlust

Steinen-Weitenau (hjh). Von der Schändung eines Grabmals seiner Familie auf dem Friedhof des Dorfes berichtete Ortschaftsrat Hans-Jörg Meier bei der jüngsten Sitzung. Was dort passierte, sei „eine fertige Sauerei“ gewesen, die seiner Meinung nach Konsequenzen haben müsse.

Ulrike Mölbert beklagte in diesem Zusammenhang einen überall feststellbaren „Werte- und Kulturverlust“, Ortsvorsteherin Freya Bachmann hielt den Vorfall, für den sie „Idioten“ verantwortlich machte, für nicht tolerierbar, und Hans-Jörg Meier, der Geschädigte, der den Schaden inzwischen wieder behoben hat, fand, dass auch die Gemeinde in der Pflicht sei, gegen solche Freveltaten vorzugehen. Schließlich, so Meier verärgert, bezahlen die Bürger Geld für den letzten Ruheplatz auf Zeit. Und dafür können sie „auch eine Gegenleistung verlangen.“ Noch einmal werde seine Familie eine solche Tat nicht so ohne Weiteres hinnehmen, kündigte er an.

Und seine Ratskollegen versicherten, über entsprechende Maßnahmen im Wiederholungsfall nachzudenken. Ulrike Mölbert zum Beispiel hielt es für möglich, Scheinwerfer auf dem Friedhof zu installieren, die sich bei Bewegungen einschalten. Denn sie sei sicher, dass „lichtscheues Gesindel“ damit ferngehalten werden könne.