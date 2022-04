Steinen Wiedereinstieg in Normalbetrieb

Gut sei, dass nun auch der Bodenbelag im Sporthallen-Keller hochwasserfest ist. Die Elektrik und die weiteren Versorgungsleitungen einschließlich WLAN seien nun auf neuestem Stand, so der Bürgermeister. Die ganze Sanierung des Zentrums habe rund 150 000 Euro gekostet, wobei man seitens der Kommune hoffe, dass die Gebäudeversicherung wegen des Hochwasserschadens davon große Teile übernimmt.

Im Jahr 1989 den Dienst angetreten

Braun blickte auch auf 33 Jahre aktiver kommunaler Jugendarbeit zurück und lobte dabei Kolibaba. Dieser habe 1989 seinen Dienst als Jugendreferent angetreten und in dieser Zeit zuerst in einer Drei-Zimmer-Wohnung, dann eben im Sporthallen-Keller und interimsmäßig in Höllstein vorbildliche Arbeit geleistet.

Generationen von Steinenern hätten so kompetent betreut werden können, sagte Braun. Er war sich sicher, mit dem wiedereröffneten Zentrum und dem Jugend-Büro im Container neben der Sporthalle einen Impuls gesetzt zu haben für eine erfolgreiche Arbeit mit jungen Menschen. Die Arbeit des Jugendzentrums bezeichnete Braun als dritte Säule der Kinder- und Jugendarbeit nach Kindergarten und Schule.

Dazu zähle auch das vom Kolibaba-Team betreute Jugendcafé, der Kidstreff, das Schülercafé und die Kinder- und Jugendwerkstatt, die in der ehemaligen Schreinerei Sprang an der Eisenbahnstraße untergekommen sind. Und ganz besonders wichtig sei das Spieldorf in den Sommerferien in Schlächtenhaus.

Auf entsprechende Nachfrage aus dem Kreis der Besucher des Jugendzentrums erklärte Braun, dass nach wie vor auch der Skater-Platz neben der Sporthalle auf der Agenda stehe. Gerne nehme man Anregungen seitens der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in diesem Projekt auf, so der Bürgermeister.

Leistungsfähige Jugendarbeit

Bevor mit alkoholfreiem Sekt auf die Sanierung und vor allem den Wiedereinstieg in den Normalbetrieb angestoßen wurde, sagte Braun, er sei überzeugt, dass Steinen für seine Größe eine leistungsfähige Jugendarbeit gewährleiste.